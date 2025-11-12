Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Após a divulgação do e-mail de Epstein, de quem Trump foi amigo durante décadas, a Casa Branca multiplicou-se em declarações a rebater a implicação no caso, a última das quais do próprio Trump, através da rede Truth Social.

Trump apelou aos republicanos para não se "distraírem".

"Os democratas estão a tentar ressuscitar a farsa de Jeffrey Epstein porque farão tudo para desviar a atenção do quão mal se saíram com a paralisação do governo e tantos outros assuntos", publicou o Presidente norte-americano.

