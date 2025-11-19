Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os senadores utilizaram um procedimento especial para garantir que o projeto de lei fosse automaticamente considerado aprovado, sem debate ou emendas.

A aprovação acontece no mesmo dia em que Câmara dos Representantes dos Estados Unidos deu um passo significativo ao ordenar ao Departamento de Justiça do presidente Donald Trump que divulgasse publicamente todos os seus ficheiros relacionados com a polemica de Jeffrey Epstein. A medida obteve o apoio de todos os republicanos, exceto um.

O projeto será agora enviado para o presidente dos EUA, Donald Trump, para assinatura, visto que este já declarou que assinará a legislação. Apesar de ter passado vários meses a tentar travar a sua divulgação pública, este domingo pediu que os republicanos votassem a favor.

"Os republicanos da Câmara [dos Representantes] devem votar a favor da divulgação dos arquivos de Epstein porque não temos nada a esconder, e é hora de superar esse embuste democrata perpetrado por lunáticos da esquerda radical para desviar a atenção do grande sucesso do Partido Republicano", escreveu Trump na sua rede social, a Truth Social.

<iframe class="truthsocial-embed" style="max-width: 100%; border: 0;" src="https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/115562626931599548/embed" width="600" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><script src="https://truthsocial.com/embed.js" async="async"></script>

