A lenda da música country, Dolly Parton, revelou aos fãs que terá de adiar por nove meses a residência em Las Vegas que estava prevista para dezembro de 2025. Os concertos, que iriam decorrer no The Colosseum do Caesars Palace, serão agora realizados em setembro de 2026, segundo a BBC.

A organização assegurou que todos os bilhetes já adquiridos continuarão válidos para as novas datas. Ainda assim, quem preferir poderá solicitar o reembolso.

Num comunicado partilhado nas suas redes sociais, a cantora explicou que enfrenta “alguns desafios de saúde” e que vai precisar de passar por “alguns procedimentos”. A artista acrescentou, em tom bem-humorado, que se trata de uma espécie de “revisão dos 100.000 quilómetros”, mas sublinhou que não é “a habitual visita ao cirurgião plástico”.

Parton fez também questão de tranquilizar o público: “Não se preocupem com a ideia de me reformar, porque Deus ainda não me disse que está na altura de parar”, escreveu.

A cantora não detalhou a natureza exata dos procedimentos que terá de realizar, mas já este ano tinha sido obrigada a cancelar a sua presença num evento no parque temático Dollywood, depois de ser diagnosticada com uma pedra nos rins. A situação levou a uma infeção e os médicos recomendaram-lhe repouso absoluto.

Além dos problemas de saúde, 2025 tem sido um ano particularmente duro para Dolly Parton, marcado pela perda do marido, Carl Dean, com quem partilhou quase seis décadas de casamento. Após a morte de Dean, a cantora dedicou-lhe a canção If You Hadn’t Been There, apresentada como uma homenagem íntima e sentida.

