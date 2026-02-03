Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o comunicado da ANEPC, a partir desta tarde são esperados períodos de chuva forte e persistente, acompanhados de vento intenso, com rajadas que podem atingir os 75 quilómetros por hora no litoral a sul do Cabo Mondego e até 95 quilómetros por hora nas serras do Sul do país. Está também prevista forte agitação marítima na costa ocidental, com ondas de noroeste até seis metros, podendo alcançar os 11 metros de altura máxima.

A Proteção Civil alerta ainda para a queda de neve nos pontos mais elevados da Serra da Estrela, com acumulações até 25 centímetros acima dos 1600 metros e entre 10 e 15 centímetros acima dos 1000 metros, bem como nas serras do Norte e Centro, de acordo com previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No que respeita ao risco de inundações, a ANEPC identifica como potencialmente afetados, entre hoje e quinta-feira, os concelhos de Albergaria-a-Velha, Ovar, Vagos e Cantanhede, no distrito de Aveiro, bem como Figueira da Foz e Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra. Estão também sob alerta os concelhos de Santarém, Vila Franca de Xira, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Alcácer do Sal e Santiago do Cacém. No Norte do país é recomendada vigilância acrescida nos distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga, com especial atenção a Chaves e Amarante, onde poderá ocorrer uma subida do caudal acima do previsto.

A ANEPC recomenda a adoção de várias medidas preventivas, nomeadamente a desobstrução de sistemas de escoamento das águas pluviais, a correta fixação de estruturas soltas, como andaimes, e cuidados redobrados na circulação e permanência em zonas arborizadas, devido ao risco de queda de árvores. É também aconselhado o reforço de estores e janelas e evitar deslocações junto da orla costeira e de zonas ribeirinhas vulneráveis a galgamentos marítimos.

A Proteção Civil apela ainda a uma condução defensiva, com redução de velocidade e atenção à eventual formação de lençóis de água ou acumulação de neve nas estradas, e pede à população que não atravesse zonas inundadas, de forma a evitar o arrastamento de pessoas ou veículos.

