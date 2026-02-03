Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o comunicado das Forças Armadas, estão mobilizados, em quatro distritos e 13 municípios, um total de 1171 militares, apoiados por 222 viaturas, das quais 122 são pesadas, além de 12 máquinas de engenharia, 15 geradores, 16 motosserras, cinco sistemas de comunicações via satélite Starlink e um módulo de comunicações.

No distrito de Leiria, o Exército está a assegurar ações de intervenção e limpeza, engenharia, comunicações, fornecimento de energia e apoio logístico, com o objetivo de mitigar os impactos das cheias, remover escombros, restabelecer a mobilidade, reforçar as comunicações e garantir o funcionamento de infraestruturas e serviços essenciais.

No concelho de Leiria estão destacados três pelotões de desobstrução e limpeza. Já na Marinha Grande operam dois destacamentos de engenharia, um módulo de alojamento com capacidade para 80 pessoas, uma equipa de comunicações e quatro patrulhas de vigilância e dissuasão. Em Vieira de Leiria encontra-se igualmente empenhado um destacamento de engenharia.

A intervenção do Exército estende-se ainda aos municípios de Figueiró dos Vinhos, Pombal e Alvaiázere, com a mobilização de pelotões de remoção de escombros e limpeza, equipas de intervenção e módulos de comunicações.

No comunicado, o Exército Português garante que continuará a acompanhar a evolução da situação no terreno, mantendo-se em prontidão para reforçar o apoio às populações sempre que tal seja solicitado pelas autoridades competentes.

