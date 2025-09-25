Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Dinamarca viveu momentos de tensão depois de vários drones terem sobrevoado, na noite de quarta-feira e manhã de quinta-feira, quatro dos seus aeroportos. O mais afetado foi o de Aalborg, no norte do país, um dos maiores e com uso comercial e militar, que esteve encerrado durante três horas, de acordo com a Euronews.

A polícia confirmou que os drones abandonaram a área e sublinhou estar a investigar o que aparenta ser uma ação coordenada. O inspetor-chefe Jesper Bøjgaard Madsen admitiu que as autoridades ainda não sabem quantos drones estiveram envolvidos nem a sua origem, acrescentando: “Se tivermos a oportunidade, vamos abater os drones”.

Outros três aeroportos – Esbjerg, Sonderborg e Skrydstrup – também foram alvo da ação, mas não chegaram a encerrar.

O incidente em Aalborg ocorreu apenas dois dias depois de drones terem interrompido voos em Copenhaga, e segue o mesmo padrão observado anteriormente. Já na Noruega, o aeroporto de Oslo também foi forçado a encerrar o espaço aéreo durante três horas esta semana, devido a um caso semelhante.

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, classificou os incidentes como “o ataque mais grave até agora à infraestrutura da Dinamarca”, enquanto a Comissão Europeia associou os episódios a um “padrão de contestação persistente” nas fronteiras da NATO.

Entretanto, a Rússia rejeitou qualquer envolvimento, considerando as acusações “infundadas”, e o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, reforçou essa posição.

A NATO já reagiu, condenando as ações russas e alertando para os riscos de erro de cálculo.

“A Rússia é totalmente responsável por essas ações, que colocam vidas em risco. Elas têm de parar”, afirmou a Aliança.

Também os Estados Unidos se pronunciaram — após o seu discurso na ONU, Donald Trump defendeu que os países da NATO deveriam abater aviões russos que violem o espaço aéreo da aliança.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.