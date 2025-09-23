Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um incidente com drones levou, na noite de segunda-feira, à suspensão temporária das operações nos aeroportos de Copenhaga e de Oslo, os dois mais movimentados da região nórdica.

Segundo as autoridades dinamarquesas, os drones seriam operados por “um operador competente”, embora não tenha sido identificado qualquer suspeito.

O aeroporto de Copenhaga esteve encerrado durante quatro horas, depois de dois ou três drones de grande porte terem sido avistados nas imediações.

Já o Aeroporto de Oslo suspendeu operações durante três horas, após dois avistamentos confirmados pela polícia local.

O incidente deixou dezenas de milhares de passageiros retidos, devido a atrasos e desvios de voos.

