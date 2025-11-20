Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo Hernâni Carvalho, os três turistas foram encontrados cerca das 18.38 horas através do drone, tendo a equipa de resgate chegado junto deles pelas 19.15 horas.

Os três turistas, duas mulheres e um homem, todos de 27 anos, encontravam-se bem, apesar do frio que se fazia sentir quando foram encontrados, revelou o comandante.

O alerta foi dado pelas 17.30 horas para a zona de Cabril, concelho de Montalegre, distrito de Vila Real.

O comandante dos bombeiros de Salto referiu que o grupo estava a fazer um trilho no Parque Nacional da Peneda Gerês e que, com a caída da noite, "desorientou-se, o que levou ao pedido de ajuda".

Para esta operação, os bombeiros acionaram a equipa que opera o drone, ainda uma equipa de resgate com cinco elementos que fez a incursão apeada pela serra, uma ambulância todo terreno com dois elementos e um elemento de comando.

A GNR mobilizou militares do Grupo de Montanha do Gerês da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.