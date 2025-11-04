Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A sessão de abertura do evento é às 9h30, com o Presidente do Conselho de Administração da ULS Braga, Américo Afonso, a enfermeira diretora da mesma ULS, Elisabete Pinheiro e a Presidente da Associação de Cuidadores, Familiares e Amigos de Braga (ACFAB), Daniela Oliveira.

Posteriormente, começa a conferência sobre as políticas públicas para o cuidador com a intervenção de Clara Marques Mendes, Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão e conta no final com a atuação do coro do Hospital de Braga.

Durante a tarde estão presentes representantes de alguns dos concelhos do distrito de Braga para se abordar os projetos em curso ou em preparação para a área do cuidador. Os temas são o poder local na saúde e a saúde no âmbito do cuidador, incidindo nas medidas a serem implementadas.

O objetivo principal é fomentar a cooperação entre saúde, poder local e a segurança social, no contexto das políticas e respostas de apoio aos cuidados. É dirigida a profissionais de saúde e da área social, mas também para o público com interessa na temática.

