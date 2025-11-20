Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



Até ao momento, as palavras mais votadas são, por ordem alfabética, “apagão”, “flotilha” e “imigração”, mas a votação mantém-se aberta até 30 de novembro em www.palavradoano.pt. A palavra vencedora será conhecida no dia 3 de dezembro.

Segundo a Porto Editora, estas três favoritas refletem os acontecimentos que marcaram o país ao longo de 2025 — desde o aceso debate sobre imigração e integração, passando pelo apagão elétrico que deixou Portugal parado durante horas, até à mobilização internacional da flotilha Global Sumud, que levou ajuda humanitária à Faixa de Gaza.

A lista de dez finalistas resulta de mais de 6500 sugestões enviadas pelo público, das palavras mais pesquisadas no dicionário da Infopédia e do trabalho contínuo de observação linguística feito pela Porto Editora, que acompanha tendências nos meios de comunicação e nas redes sociais.

Entre as candidatas estão temas que dominaram o debate público ao longo do ano:

Agente (IA) – os agentes de inteligência artificial têm proliferado em diferentes aplicações, como serviços públicos, educação, saúde e comunicação.

Apagão – a falha do fornecimento elétrico paralisou o país, deixando milhares de pessoas sem acesso a transportes, comunicações e serviços básicos.

Eleições – após as legislativas de maio, os portugueses voltaram às urnas em outubro para votar nas autárquicas, enquanto se perfilam candidatos para as presidenciais.

Elevador – o trágico acidente com o Elevador da Glória expôs a vulnerabilidade dos sistemas históricos de transporte urbano, levantando sérias questões sobre segurança e manutenção.

Flotilha – a flotilha Global Sumud reuniu embarcações de dezenas de países com o objetivo de entregar ajuda humanitária à Faixa de Gaza.

Fogos – com mais de 250 mil hectares de área ardida, 2025 foi um dos piores anos de sempre em termos de fogos florestais.

Imigração – o tema da imigração tornou-se omnipresente, revelando um país dividido entre a necessidade de regulação e os desafios da integração.

Moderado – a dificuldade de acesso à habitação levou o governo a anunciar um pacote de medidas que gerou polémica devido ao valor das rendas moderadas.

Perceção – os dados mostram que a sensação dos portugueses a respeito de temas como segurança, saúde ou corrupção está com frequência desalinhada da realidade.

Tarefeiro – o recurso a tarefeiros tem aumentado, designadamente com médicos contratados à hora para suprir carências nas urgências e outros serviços hospitalares.

A Porto Editora sublinha que a Palavra do Ano é “mais do que uma eleição”, sendo antes “um retrato coletivo do país”, que espelha “as transformações e desafios da sociedade”, ao mesmo tempo que evidencia o dinamismo da língua portuguesa.

