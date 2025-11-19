Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No comunicado publicado no site oficial, o principal aeroporto internacional da Bélgica, situado em Zaventem, avisa para perturbações relevantes: "Devido à ação sindical nacional de quarta-feira, 26 de novembro, na qual participarão os funcionários da empresa prestadora de serviços de segurança e assistência, o Aeroporto de Bruxelas prevê, infelizmente, interrupções significativas nas operações aeroportuárias nesse dia".

A entidade gestora refere ainda que, após reuniões com as companhias aéreas, foi determinada a suspensão total das partidas: "não operar voos de passageiros com partida a 26 de novembro", adiantando também que "alguns voos de chegada também poderão ser cancelados".

Segundo o aeroporto, as mobilizações previstas para os dias anteriores não deverão afetar a operação normal. No domingo, 23 de novembro, os sindicatos organizam um “dia de ação” contra a violência contra as mulheres. Para 24 e 25 de novembro estão previstas paralisações nos transportes e nos serviços públicos, como forma de aumentar a pressão até à greve nacional.

A manifestação de dia 26 pretende contestar as medidas do Governo belga, que incluem alterações ao sistema de segurança social e a possibilidade de congelamento da indexação automática dos salários.

