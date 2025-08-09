Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Também em Santiago do Chile, milhares de pessoas participaram na “marcha das panelas vazias” para denunciar centenas de mortes por fome no enclave palestiniano, impedidos de receber a ajuda humanitária necessária.

Apesar das baixas temperaturas, os manifestantes coloriram a principal avenida da capital com as cores da bandeira palestiniana e mensagens como “O silêncio torna-o cúmplice” e “Chega de genocídio”, segundo a agência Efe, citada pelo Notícias ao Minuto.

De acordo com dados de organizações internacionais e autoridades palestinianas, o conflito já provocou mais de 61 mil mortos devido à ação militar israelita, além de cerca de 200 mortes por fome nos últimos dias.

Em Istambul, dezenas de milhares de pessoas marcharam até Hagia Sophia, pedindo o fim da ocupação israelita de Gaza.

A manifestação, organizada por várias associações humanitárias próximas do Governo turco, contou com a participação de Ali Erbas, chefe do Diyanet, e Bilal Erdogan, filho do Presidente da Turquia. Os protestos incluíram palavras de ordem como “Israel, assassinos, saiam da Palestina” e “As crianças de Gaza estão à nossa espera”.

A Turquia condenou os planos israelitas de ocupar militarmente toda a Faixa de Gaza e apelou ao Conselho de Segurança da ONU para aprovar uma resolução vinculativa que ponha fim ao conflito.