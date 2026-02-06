Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um dos mais altos responsáveis da inteligência militar da Rússia foi baleado em Moscovo na manhã desta sexta-feira, escreve o The Guardian.

Vladimir Alekseyev, tenente-general e primeiro vice-chefe da Direção Principal de Informações do Estado-Maior das Forças Armadas russas (GRU), foi atingido por vários disparos efetuados por um agressor ainda não identificado.

O ataque ocorreu em Moscovo e levou ao imediato internamento de Alekseyev. A porta-voz do Comité de Investigação da Rússia, Svetlana Petrenko, confirmou que o oficial foi alvejado “várias vezes” e transportado para uma unidade hospitalar, sem, no entanto, fornecer pormenores adicionais sobre o seu estado clínico ou sobre as circunstâncias exatas do ataque.

As autoridades russas iniciaram uma investigação criminal para apurar os contornos do atentado. Segundo a agência de notícias Interfax, os investigadores estão a analisar imagens de videovigilância recolhidas no local e a interrogar testemunhas presenciais. Os primeiros relatos indicam que o atacante disparou vários tiros antes de abandonar a zona, não sendo ainda conhecido se atuou sozinho ou se contou com apoio logístico.

Vladimir Alekseyev ocupa, desde 2011, o cargo de primeiro vice-diretor da inteligência militar russa, uma das estruturas mais secretas e influentes do aparelho de segurança do país. Enquanto alto dirigente do GRU, tem sido apontado como uma figura central na supervisão das empresas militares privadas russas, um sector que ganhou particular visibilidade nos últimos anos, sobretudo no contexto da guerra na Ucrânia.

O seu nome tornou-se especialmente conhecido no verão de 2023, quando integrou o grupo de altos responsáveis enviados pelo Kremlin para negociar com Yevgeny Prigozhin durante a breve rebelião do grupo Wagner. Esse episódio expôs tensões internas no seio do aparelho militar russo e colocou vários dirigentes sob intenso escrutínio público e político.

Alekseyev está também sujeito a sanções impostas pelos Estados Unidos, devido a alegadas tentativas de interferência nas eleições presidenciais norte-americanas de 2020.

