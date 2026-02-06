Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“A ideia de que os sumos detox limpam o corpo é um mito”, explica a nutricionista Bárbara Plácido ao 24notícias. Segundo a especialista, o organismo humano já tem um sistema de desintoxicação altamente eficiente. “Os rins e o fígado saudáveis são considerados o indispensável para depurar o nosso organismo das toxinas.”

Apesar do nome apelativo, um sumo detox não passa de uma bebida feita à base de frutas e vegetais, geralmente com folhas verdes, raízes, fruta fresca e, em alguns casos, sementes ou frutos gordos. Ainda assim, isso não significa que sejam inúteis. “Os sumos auxiliam na hidratação e no aporte de vitaminas”, sublinha Bárbara Plácido.

Sumo ou batido: há diferenças?

Sim, e são relevantes do ponto de vista nutricional. O sumo é, na maioria das vezes, coado antes de ser consumido, o que elimina grande parte da fibra. Já o batido, preparado no liquidificador, mantém a polpa dos alimentos. “Comparativamente ao sumo, o batido apresenta uma maior riqueza nutricional”, explica a nutricionista.

O principal efeito de um sumo detox é simples: hidratação. A isso junta-se uma maior ingestão de vitaminas e minerais, sobretudo se incluir vegetais variados.

Podem integrar uma alimentação saudável, desde que consumidos com moderação e inseridos num plano alimentar variado. O problema começa quando são usados como substitutos de refeições. “Não devem substituir refeições”, alerta Bárbara Plácido.

Outro cuidado essencial é a composição: “Devem conter sempre vegetais, para evitar picos de glicemia”, refere a nutricionista. Além disso, idealmente devem ser consumidos logo após a preparação, para minimizar a perda de vitaminas.

O fenómeno detox ganhou força no universo digital, muitas vezes associado a promessas rápidas e pouco realistas. “É necessário ter atenção às ‘promessas milagrosas’ vendidas nas redes sociais”, alerta Bárbara Plácido. “O que faz sentido para uma pessoa pode ser prejudicial para outra.”

Doentes diabéticos ou pessoas com problemas renais devem ter especial cautela. A recomendação é clara: consultar profissionais de saúde antes de seguir tendências alimentares populares.

Os sumos ou batidos podem ser uma opção ao pequeno-almoço ou lanche, sobretudo para quem tem dificuldade em consumir fruta e vegetais ao longo do dia. A especialista volta a reforçar que não substituem uma refeição completa e equilibrada.

Receita de sumo verde

Para opção numa das refeições mencionadas acima, o 24notícias deixa uma proposta prática de sumo verde, recomendado por Bárbara Plácido:

1 folha de couve-galega

1 rodela de abacaxi

1/2 pepino

Hortelã q.b.

200 ml de água

Preparação: triturar todos os ingredientes. Para a versão sumo, coar antes de beber; para a versão batido, consumir sem coar.

