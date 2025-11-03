Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A investigação, em curso há cerca de um mês, permitiu localizar uma residência onde eram cultivadas centenas de plantas de canábis. No cumprimento de dois mandados de busca foram apreendidas 5.720 doses de canábis, algumas já acondicionadas e prontas para venda.

O detido foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Rio Maior. A operação contou com o apoio do Núcleo de Apoio Técnico do Comando Territorial de Santarém.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.