A detenção ocorreu no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária, durante a qual os militares abordaram uma viatura em circulação e detetaram um forte odor a produto estupefaciente no seu interior.

Na sequência da abordagem, a GNR fez uma revista pessoal ao suspeito, uma busca sumária ao veículo e uma busca domiciliária à residência do mesmo.

Foram apreendidas 2 503 doses de cocaína, 122 doses de heroína, 10 doses de canábis, um quilo de produto de corte, uma navalha de cozinha com vestígios de estupefacientes e um telemóvel.

O detido foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Peniche.

