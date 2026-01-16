Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No âmbito de uma investigação, os militares da Guarda apuraram que o suspeito geria um perfil falso numa plataforma digital, onde utilizava fotografias de cariz policial, fazendo-se passar por agente da Polícia de Segurança Pública (PSP). Através dessa rede social, contactava alegadas vítimas, a quem prometia influenciar a anulação de coimas de trânsito e a legalização de veículos apreendidos, mediante pagamentos em dinheiro.

Para reforçar a credibilidade da sua atuação, o suspeito simulava fiscalizações reais em locais públicos e exibia montagens fotográficas com fardamento daquela força de segurança.

A ação policial culminou com a detenção do indivíduo no momento em que recebia 340 euros de uma vítima, uma mulher de 49 anos. No decurso da operação foi ainda realizada uma busca domiciliária, que resultou na apreensão de um telemóvel e de um boné da PSP, utilizados na prática das burlas.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Penafiel.

