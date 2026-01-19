Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O jornal espanhol El País refere que estas são "as presidenciais mais imprevisíveis em décadas" e aponta "a dificuldade dos partidos tradicionais em mobilizar os eleitores", sublinhando que o surgimento de um candidato apoiado pela extrema-direita "confirma que Portugal já não está imune às dinâmicas que atravessam outras democracias europeias".

Em França, o Le Figaro destaca que, apesar de o Presidente da República português ter "poderes limitados no plano executivo", a eleição assume "um forte valor simbólico num contexto de cansaço democrático". O diário francês alerta ainda para "uma campanha marcada por sinais de polarização política", algo que considera "relativamente novo no panorama português".

O italiano Corriere della Sera escreve que o sufrágio português é observado "com particular atenção em Bruxelas", notando que temas como "imigração, custo de vida e desconfiança nas instituições" passaram a ocupar "um lugar central no debate político". O jornal refere que o caso português "ilustra a pressão crescente sobre os sistemas políticos tradicionais na União Europeia".

No Reino Unido, a BBC sublinha que as eleições representam "um teste à capacidade de Portugal preservar a sua estabilidade institucional", enquanto a Sky News aponta para "a forte probabilidade de uma segunda volta" e para o papel do Presidente como "figura-chave de moderação num cenário político mais fragmentado".

Já o The Guardian enquadra as presidenciais portuguesas num contexto europeu mais vasto, afirmando que o voto "reflete a erosão da confiança nos partidos estabelecidos" e que, mesmo tratando-se de um cargo maioritariamente representativo, "o resultado terá um peso político significativo para o Governo e para os parceiros internacionais de Portugal".

No seu conjunto, a imprensa internacional considera que as eleições presidenciais em Portugal vão além da escolha de um chefe de Estado e constituem "um sinal claro das transformações em curso nas democracias europeias", colocando o país no centro das atenções políticas fora de fronteiras.

