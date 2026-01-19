Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No fim-de-semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou uma carta ao primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, afirmando que, "considerando que o seu país decidiu não me conceder o Prémio Nobel da Paz por ter acabado com oito guerras, já não sinto a obrigação de pensar apenas na paz".

Trump acrescentou ainda, numa declaração que qualificou como magnânima, que "embora [pensar na paz] continue a ser predominante, agora posso pensar no que é bom e apropriado para os Estados Unidos da América".

Na mesma carta, o líder norte-americano reforçou a sua ameaça à Dinamarca sobre a soberania da Gronelândia, afirmando que "a Dinamarca não consegue proteger esse território da Rússia ou da China, e por que razão tem ela um ‘direito de propriedade’ sobre a Gronelândia? Não existem documentos escritos, é apenas o facto de um barco ter ali desembarcado há centenas de anos, mas nós também tivemos barcos a chegar lá. Eu fiz mais pela NATO do que qualquer outra pessoa desde a sua fundação, e agora a NATO deve fazer algo pelos Estados Unidos. O mundo não está seguro a menos que tenhamos controlo completo e total da Gronelândia".

O primeiro-ministro norueguês confirmou a autenticidade da carta ao jornal VG, revelando que a mensagem de Trump surge em resposta a um contacto anterior seu e do presidente finlandês, Alexander Stubb, dirigido ao líder norte-americano.

Refira-se que a Noruega não decide a atribuição do Prémio Nobel da Paz. Trata-se de um comité independente sediado em Oslo, que não está sob controlo do Estado norueguês.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.