Em comunicado, a Força Aérea ucraniana detalhou que os drones, incluindo modelos Shahed, Gerbera e outros tipos, foram lançados a partir das 18h00 de domingo (16h00 em Portugal continental) e ao longo da noite, partindo de áreas russas como Kursk, Oryol, Milerovo e Primorsko-Akhtarsk, da península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, e ainda do território ucraniano ocupado de Donetsk.

A defesa aérea ucraniana relatou impactos de 13 drones em 12 locais, além de fragmentação noutros cinco pontos, embora a maior parte das aeronaves tenha sido destruída antes de atingir alvos.

Até às 8h30 desta segunda-feira (6h30 em Portugal continental), as forças ucranianas confirmavam ter abatido ou neutralizado 126 drones.

A empresa estatal ucraniana de eletricidade, Ukrenergo, informou que “devido à situação complexa no sistema elétrico causada pelos bombardeamentos russos” foram necessários “cortes de energia de emergência em diversas regiões da Ucrânia”.

Em paralelo, o Ministério da Defesa russo afirmou que os seus sistemas de defesa aérea abateram mais de 90 drones ucranianos, sem revelar números de vítimas. As autoridades russas indicaram ainda que 31 drones foram destruídos em Belgorod, 29 em Saratov, 25 em Voronezh, três em Bryansk, três em Tambov e um em Kursk.