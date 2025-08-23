Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A descoberta eleva para 29 o número de satélites naturais identificados em torno do planeta gigante gelado, embora seja possível que existam ainda outros por revelar, segundo a CNN.

O pequeno corpo celeste, provisoriamente designado S/2025 U1, foi observado a 2 de fevereiro através de imagens de longa exposição captadas pela câmara de infravermelhos próximos do Telescópio Espacial James Webb.

Com apenas cerca de 10 quilómetros de diâmetro, a lua terá escapado à deteção da sonda Voyager 2, que sobrevoou o planeta há quase quatro décadas, e também de telescópios como o Hubble.

Segundo a cientista Maryame El Moutamid, investigadora principal do programa que estuda os anéis e as luas interiores de Urano, o novo satélite pode ajudar a compreender melhor a estrutura e a estabilidade do sistema de anéis. É possível, acrescenta, que a lua e parte dos anéis tenham a mesma origem, resultando de um antigo evento de fragmentação.

A lua agora detetada descreve uma órbita quase circular a cerca de 56 mil quilómetros do centro do planeta, situada entre as trajetórias de outras pequenas luas, Ofélia e Bianca.

Apesar do tamanho reduzido e fraca luminosidade, a resolução e sensibilidade do James Webb permitiram distingui-la do brilho dos anéis de Urano.

Esta é a 14.ª lua de pequenas dimensões conhecida no sistema interior de Urano, todas mais próximas do planeta do que os seus maiores satélites — Miranda, Ariel, Umbriel, Titânia e Oberon.

Astrónomos lembram que a densidade e proximidade destas luas levantam questões sobre como conseguem evitar colisões, admitindo que possam atuar como “guardiãs” dos anéis estreitos do planeta.

De acordo com a tradição, as luas de Urano são batizadas com nomes de personagens de Shakespeare e Alexander Pope. O novo satélite ainda aguarda designação oficial por parte da União Astronómica Internacional.

A descoberta reforça a importância do Telescópio Espacial James Webb na exploração do sistema solar exterior e poderá contribuir para futuras missões de estudo de Urano, previstas para a década de 2030.