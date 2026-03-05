Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O chefe de Estado norte-americano reiterou ainda que o presidente ucraniano "não tem todas as cartas na mão", expressão que já tinha utilizado durante um encontro na Sala Oval, na Casa Branca em Washington, no qual criticou duramente Zelensky.

Trump afirmou também acreditar que o Presidente russo está disponível para negociar o fim da guerra.

"Acho que Putin está pronto para fechar um acordo", disse o líder norte-americano.

Desde que regressou à Casa Branca, em janeiro de 2025, Trump tem adotado uma posição geralmente mais favorável a Moscovo do que a Kiev, responsabilizando Zelensky por dificultar uma solução diplomática para o conflito iniciado com a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.

Entretanto, Rússia e Ucrânia anunciaram hoje a troca de 200 prisioneiros de guerra de cada lado, no que representa o primeiro passo de uma operação mais ampla acordada durante negociações realizadas em Genebra.

A troca de prisioneiros e de corpos de soldados tem sido, até agora, o único resultado concreto das várias rondas de negociações entre Kiev e Moscovo, iniciadas em 2025 sob pressão de Washington.

Uma nova reunião trilateral estava prevista para esta semana, mas foi suspensa por tempo indeterminado devido à escalada da guerra no Médio Oriente.

__

