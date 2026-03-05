Em declarações transmitidas pelas televisões locais, o brigadeiro-general Kiumars Heidari, vice-comandante da base Khatam al-Anbiya, que coordena as forças armadas iranianas.

"De acordo com as leis e resoluções internacionais em tempos de guerra, as regras de trânsito pelo estreito de Ormuz estarão sob o controlo da República Islâmica", afirmou.

Heidari reforçou ainda que qualquer incumprimento das normas de passagem poderá levar a consequências graves. "Qualquer quebra das normas por parte das embarcações que cruzem a zona pode implicar que sejam atacadas e afundadas", salientou.

O estreito de Ormuz é uma das rotas mais estratégicas do comércio global de energia, por onde passam cerca de 20% do petróleo mundial e grande parte do gás natural liquefeito (GNL). A ameaça iraniana aumenta a tensão já existente na região e preocupa mercados internacionais e autoridades marítimas, dado o potencial impacto sobre o abastecimento energético global.