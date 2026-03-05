Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Se forem casos mais complexos, será aqui no Hospital Beatriz Ângelo, se forem casos mais simples, poderá ser atendido em Vila Franca de Xira”, disse Álvaro Almeida no âmbito de uma visita ao Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, onde esteve reunido sobre a reestruturação das urgências de obstetrícia e ginecologia em Loures e em Vila Franca de Xira.

No dia 24 de fevereiro, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, disse que ia ser criada uma urgência regional de obstetrícia e ginecologia envolvendo o Hospital Beatriz Ângelo (que faz parte da Unidade Local de Saúde [ULS] de Loures / Odivelas) e o Hospital de Vila Franca de Xira da ULS Estuário do Tejo.

Segundo o diretor executivo, “será uma urgência das duas ULS, com equipas das duas ULS e com a manutenção dos serviços nas duas ULS”.

O responsável referiu que a avaliação dos casos será feita através da Linha SNS24, ou seja, antes de irem para as urgências grávidas devem contactar a linha para serem reencaminhadas para o serviço de urgência adequado.

De acordo com Álvaro Almeida, a concentração do serviço de urgência de obstetrícia e ginecologia no hospital de Loures deverá acontecer no dia 16 de março e não vai existir qualquer transferência de equipas, indicando que está a ser elaborado um sistema de escalas entre as ULS que vai determinar quais as equipas que asseguram em cada momento o funcionamento da urgência centralizada.

“Não vamos ter encerramentos rotativos ou alternados, vamos assegurar que esta urgência funciona sempre”, acrescentou.

Questionado pelos jornalistas sobre se as urgências de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Vila Franca de Xira vão fechar, Álvaro Almeida respondeu que vão continuar abertas para receber “casos mais ligeiros”.

Álvaro Almeida indicou que o processo de restruturação das ULS contou com o apoio da administração dos hospitais e os autarcas de Loures e Odivelas.

O presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Hugo Martins, indicou que a reestruturação das urgências contribui para assegurar a previsibilidade no encaminhamento de utentes.

O presidente da Câmara Municipal de Loures, Ricardo Leão, disse que é um parceiro da reestruturação das urgências.

