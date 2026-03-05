Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.ptSegundo comunicado conjunto dos dois ministérios, a operação envolve um avião C130 da Força Aérea Portuguesa e uma aeronave A330 fretada à TAP Air Portugal.

O voo fretado transporta 147 passageiros, dos quais 139 são portugueses e oito estrangeiros (da Alemanha, Itália, Reino Unido, Estados Unidos da América e Peru), estando a sua hora de chegada por confirmar.

Na missão que envolve o voo militar seguem 39 passageiros, dos quais 24 são portugueses e 15 estrangeiros (França, Grécia, Brasil e Israel).

Está previsto que este voo chegue ao Aeroporto de Figo Maduro esta sexta-feira às 5 horas e o secretário de Estado das Comunidades estará presente para receber os cidadãos repatriados.

As "missões e plano de segurança foram solicitados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros ao Ministério da Defesa Nacional", refere o comunicado.

Portugal ativou hoje o Mecanismo Europeu de Proteção Civil para organizar o repatriamento de cidadãos portugueses no Médio Oriente.

