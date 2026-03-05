Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A queda de neve fechou esta quinta-feira a Estrada Nacional (EN) 339, entre os Piornos, Torre e Lagoa Comprida, no maciço central da Serra da Estrela, disse a proteção civil.

“A estrada foi encerrada ao trânsito pelas 19h00 porque está a nevar com intensidade. Por enquanto, estão fechados os troços Piornos-Torre, Torre-Torre e Torre-Lagoa Comprida”, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) previa para esta quinta-feira, períodos de chuva ou aguaceiros, em especial a partir do início da tarde, que seriam de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela a partir do meio da tarde e descendo gradualmente a cota para 1.000/1.200 metros de altitude.

O IPMA colocou os distritos da Guarda e Castelo Branco sob aviso amarelo até às 15h00 de sexta-feira devido à previsão de queda de neve acima de 1.400/1.600 metros de altitude, baixando temporariamente a cota para os 800/1.000 metros durante a noite e manhã de dia 6, com acumulação da ordem de 20-30 centímetros acima dos mil metros.

