Estas primárias são particularmente importantes por oferecerem uma visão clara das estratégias e dilemas dos partidos nos Estados Unidos em 2026. Os democratas, escolheram no Texas James Talarico em vez de Jasmine Crockett o que indica uma aposta na pragmática na elegibilidade e na mobilização de independentes, enquanto os republicanos enfrentam divisões internas com Cornyn e Paxton, cuja disputa poderá prolongar-se e enfraquecer temporariamente o partido.
Os olhos estão postos no Texas, em particular, por emergir como um terreno potencialmente competitivo, apesar de historicamente conservador, e pode ser um teste crítico para os democratas na tentativa de quebrar décadas de hegemonia republicana.Também na Carolina do Norte e no Arkansas já se começaram a definir candidatos para corridas estratégicas ao Senado e à Câmara, mostrando como ambos os partidos ajustam tácticas para por um lado mobilizar a base e por outro conquistar eleitores centristas.
A aposta democrata em James Talarico
No lado democrata, o deputado estadual James Talarico, de 36 anos, derrotou a congressista Jasmine Crockett, de 44 anos, numa primária muito disputada e que se tornou pessoal. Com 92% dos votos apurados, James Talarico recolheu 52,8% dos votos (1.188.253), enquanto Jasmine Crockett ficou com 45,9% (1.034.096) e o candidato menor Ahmad Hassan com 1,3% (30.009 votos).
James Talarico, ex-professor e seminarista presbiteriano de Round Rock, era praticamente desconhecido no Estado antes de entrar na corrida em setembro de 2025, mas ganhou notoriedade ao tornar a sua fé num elemento central da campanha. Ganhou reconhecimento nacional quando o apresentador do Late Show, Stephen Colbert, afirmou que não o poderia o entrevistar devido a possíveis ingerências da FCC (Comissão Federal de Comunicações) na CBS. Apesar de a entrevista não ter ido para o ar na televisão, acabou por ser amplamente distribuída online e teve milhões de visualizações, dando a James Talarico um impulso significativo em visibilidade e notoriedade fora do Texas.
Financiaramente, James Talarico manteve vantagem significativa, arrecadando mais de 20 milhões de dólares, contra 3,7 milhões de Jasmine Crockett desde o lançamento tardio da sua campanha em dezembro, acrescendo 4,8 milhões transferidos da sua conta da Câmara.
Durante a primária democrata para o Senado do Texas, a disputa entre James Talarico e Jasmine Crockett não se resumiu apenas a políticas e propostas, também reacendeu o debate sobre a chamada “elegibilidade”, ou seja, sobre quem teria mais hipóteses de vencer nas eleições gerais em novembro.
Alguns aliados de James Talarico sugeriram publicamente que Crockett, apesar de popular e combativa, poderia não ser a candidata mais viável contra um republicano, levantando dúvidas sobre a sua capacidade de conquistar eleitores independentes ou moderados fora da base progressista. O facto de Jasmine Crockett ser negra fez com que esses comentários fossem interpretados como aquilo a que os americanos chamam de dog whistles, isto é mensagens codificadas que, sem o dizer diretamente, passam uma conotação racial discriminatória. A candidata denunciou estas críticas como tentativas de “derrubar uma mulher negra”, defendendo que tais dúvidas sobre a sua elegibilidade eram uma forma de minar a sua candidatura e desvalorizar a sua capacidade de liderar.
Além desta tensão interna, o dia da votação trouxe problemas logísticos em vários condados, especialmente Dallas (onde Jasmine Crockett tem a sua base) e Williamson, próximo de Austin. Houve relatos de eleitores que foram impedidos de votar ou enviados para locais errados devido a novas regras das primárias e alterações nos distritos eleitorais. Estas confusões levaram Crockett a anunciar que poderia tomar ações legais para contestar estas irregularidades e garantir que os votos afetados fossem contabilizados de forma adequada.
Republicanos divididos
Na Carolina do Norte, os resultados das primárias confirmaram o esperado: o democrata Roy Cooper, ex-governador, e o republicano Michael Whatley, ex-presidente do Comité Nacional Republicano, avançaram para a eleição de novembro. Esta corrida é vista como crucial para o equilíbrio de poder no Senado. Apesar de Whatley ter o apoio de Trump, surgiram dúvidas sobre a sua capacidade de mobilizar totalmente a base MAGA, com alguns votantes a preferirem candidatos mais alinhados com os setores mais radicais do partido.
Arkansas
À data de publicação deste artigo ainda não há resultados conhecidos para o Arkansas, mas o simples facto de integrar o grupo de Estados que abriram a época eleitoral reforça a leitura regional do Sul como território-chave para medir a vitalidade do movimento conservador alinhado com Trump. Sendo um estado tradicionalmente republicano, o Arkansas funciona como indicador de consolidação que pode permitir perceber até que ponto o alinhamento com o MAGA é dado como adquirido dentro do partido.
___
