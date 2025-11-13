Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a ANEPC, em declarações à imprensa, informa que em todo o país já estiveram envolvidos no terreno 3653 operacionais apoiados por 1.386 carros, em resposta a centenas de pedidos de auxílio. Entre as situações registadas contam-se 215 quedas de árvores, 75 movimentos de massa, 257 quedas de estruturas, 125 limpezas de via, três salvamentos terrestres e cinco salvamentos aquáticos. Nas últimas quatro horas, entre as 9h30 e as 13h30, foram identificadas 793 ocorrências.

O balanço das autoridades dá ainda conta de duas vítimas mortais, consequência direta dos efeitos do mau tempo. Trata-se de um casal de idosos, na zona de Fernão Ferro, encontrados sem vida pela equipa de resgate após alerta de inundação, dado às 8h42, para a residência onde viviam.

O vento forte provocou danos significativos em habitações e estruturas locais por todo o país. No concelho de Nisa, em Portalegre, um evento de vento extremo danificou dez casas. Em Silves, a cobertura de uma habitação e de um armazém foram afetadas. Em Soalheiro, Fundão, várias habitações tiveram danos provocados pelo vento, informou o responsável da entidade.

A Proteção Civil apela à prudência de todos os cidadãos, em especial dos condutores, recomendando o respeito pelas indicações das autoridades e a atenção redobrada nas estradas, devido à formação de lençóis de água e detritos nas vias de circulação.

Nas zonas costeiras e ribeirinhas, o risco de acumulação de água e de agitação marítima mantém-se elevado. As equipas de emergência continuam mobilizadas para assegurar a segurança das populações.

*notícia atualizada às 15h27