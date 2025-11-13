Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O alerta foi dado pelos vizinhos, que contactaram as autoridades ao perceberem a situação. Para aceder ao interior da habitação, a GNR e os bombeiros tiveram de arrombar as janelas, avança a SIC Notícias.

As causas das mortes estão a ser apuradas pelas autoridades locais, e não há registo de mais vítimas no local.

Recorde-se que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um novo aviso vermelho para o distrito de Santarém, que se junta ao de Setúbal, que estarão em vigor até às 10h00 desta quinta-feira devido à chuva.

O IPMA tinha emitido avisos 'laranja' até às 9h00 de hoje para os distritos de Viseu, Évora, Porto, Guarda, Faro, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga devido à chuva forte e persistente, passando depois a amarelo até sábado.

Bragança também está sob aviso amarelo devido à chuva até às 21h00 de sexta-feira.

O arquipélago da Madeira também está sob aviso amarelo ao longo dos próximos dias, devido a trovoadas, vento, chuva ou ondulação forte, em diferentes períodos até sábado.

