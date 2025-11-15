Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



Um grupo de estrelas de Hollywood encontra-se com o Papa Leão XIV este sábado, numa audiência especial no Palácio Apostólico do Vaticano, para uma iniciativa que observadores da Santa Sé dizem visar aumentar o prestígio do pontífice, o primeiro papa norte-americano na história da Igreja Católica. Entre os convidados estão Cate Blanchett, Monica Bellucci, Chris Pine, Adam Scott e os realizadores premiados com Óscar Spike Lee, George Miller e Gus Van Sant.

O Vaticano afirmou esta semana, em comunicado, que o papa “expressou o seu desejo de aprofundar o diálogo com o mundo do cinema … explorando as possibilidades que a criatividade artística oferece à missão da Igreja e à promoção dos valores humanos”. Antes da audiência, o pontífice, natural de Chicago, revelou os seus quatro filmes preferidos: "The Sound of Music", de Robert Wise; "It’s a Wonderful Life", de Frank Capra; "Ordinary People", de Robert Redford; e "Life Is Beautiful", de Roberto Benigni.

O encontro é promovido pelo departamento cultural do Vaticano e está associado ao jubileu dos artistas e do mundo da cultura, que integra o Ano Santo da Igreja Católica. Contudo, comentadores afirmam que também se trata de uma estratégia para promover o Papa fora dos meios católicos e reforçar a imagem positiva da Igreja.

Leão XIV, de 70 anos, ocupa o cargo há pouco mais de seis meses e é considerado um pontífice mais tranquilo e discreto do que o seu carismático, mas frequentemente polémico, antecessor, o Papa Francisco.

O Vaticano começou a trabalhar a imagem do Papa logo após a sua eleição em maio. Dias depois, o papa recebeu no Vaticano o tenista italiano número 1 do mundo, Jannik Sinner. Num vídeo do encontro, Sinner, de 24 anos, entregou-lhe uma raquete antes de passar-lhe a bola e pedir-lhe que jogasse.

Em junho, o Papa recebeu Al Pacino numa audiência privada e, esta semana, encontrou a cantora italiana Laura Pausini.

O seu antecessor, Francisco, também recorreu à cultura popular para divulgar as suas mensagens. Em junho do ano passado, recebeu mais de 100 comediantes, incluindo Jimmy Fallon, Chris Rock, Julia Louis-Dreyfus e Stephen Merchant, bem como os portugueses Joana Marques, Maria Rueff e Ricardo Araújo Pereira.

Nessa altura, o Papa pediu-lhes que utilizassem o humor para espalhar riso “no meio de tantas notícias sombrias”, lembrando-os que rir de Deus “não é blasfémia”. Francisco encontrou ainda várias estrelas de Hollywood durante o seu papado de 12 anos, como Leonardo DiCaprio, com quem discutiu questões ambientais, Angelina Jolie e Bono. O realizador ítalo-americano Martin Scorsese também mantém ligações estreitas à Igreja Católica e está a preparar um filme com conversas suas com Francisco, incluindo a última grande entrevista gravada do falecido pontífice.

