O líder da Igreja Católica começou a sua lista com “Do Céu Caiu Uma Estrela” (1946), de Frank Capra, descrevendo o filme como um clássico pós-guerra: “Jimmy Stewart interpreta George Bailey, um homem que vê o seu mundo desaparecer e que na noite de Natal decide procurar uma oportunidade, dada por Clarence, um anjo que o salvou do suicídio”.

Seguiu-se “Música no Coração” (1965), vencedor de cinco Óscares, incluindo Melhor Filme, e com Julie Andrews como Maria von Trapp, um musical que Leão XIV considera um ícone do cinema.

O Papa incluiu ainda “Gente Vulgar” (1980), filme de estreia na realização de Robert Redford, baseado no romance de Judith Guest. Sobre a história, que acompanha o drama de uma família confrontada com a morte do filho num acidente de barco, Leão XIV sublinha o retrato do luto e da adaptação familiar.

Por fim, o Pontífice mencionou “A Vida é Bela” (1997), sucesso do cinema italiano que narra a história de Guido, Dora e do filho Giosuè, deportados para um campo de concentração durante a II Guerra Mundial. Leão XIV destacou a forma como “Guido faz de tudo para convencer Giosuè de que estão na verdade num campo de férias a jogar a um longo jogo”, transformando um drama do Holocausto numa cómica fábula comovente.

