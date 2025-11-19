Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um total de cerca de 250 milhões de espectadores, 800 milhões de visualizações e 25 mil seguidores nas redes sociais em Portugal. São estes os números que mostram o sucesso da série "The Chosen", que conta a história de Jesus e dos seus discípulos.

Centrando-se numa narrativa emocional e histórica, esta é considerada "mais do que uma série: um movimento". E a ambição é grande: o objetivo é chegar a mil milhões de pessoas e ser traduzida em 600 idiomas.

Neste momento, "The Chosen" tem já tradução em mais de 65 línguas e pretende continuar a fazer caminho. Para isso contribuem também algumas iniciativas, esta manhã apresentadas à imprensa em Lisboa.

Francisco Villalôbos, representante da série em Portugal, começou por lembrar que "The Chosen" "não quer ser uma alternativa à Igreja", mas uma forma de levar as pessoas até à história mais contada de sempre e que continua a cativar.

Para isso, em tempo de Advento, vai ser possível preparar o "Natal com The Chosen", através da visualização do filme "Noite Feliz", que pode ser visto em família ou nas várias comunidades, e que conta a história do nascimento de Jesus, a partir da perspetiva de Maria, José e dos pastores.

Em 2024, esta iniciativa teve a participação de 36 comunidades — tanto católicas como evangélicas — e, este ano, ainda nos primeiros tempos de divulgação, conta já com 50 inscrições. A disponibilização deste conteúdo é gratuita e existem ainda diversos recursos para complementar e trabalhar o filme, que pode ser visto em qualquer data e local até 6 de janeiro.

Além disso, espera-se também um evento aberto ao público, no Taguspark, em Oeiras, a 12 de dezembro, em parceria com o Patriarcado de Lisboa. Ao 24notícias, Francisco Villalôbos explicou que estão ainda a ser ultimados os últimos detalhes, que serão comunicados brevemente. Contudo, sabe-se já que será feita a projeção do filme e são também esperados outros momentos de entretenimento, inclusive um momento musical.

Outra "iniciativa educativa e pastoral" em curso é a "Sala de Aula dos Escolhidos" que, "através de um guião didático gratuito, especialmente concebido para acompanhar a visualização e o estudo da primeira temporada da série em sala de aula, na igreja ou em casa", pretende levar crianças e jovens "a um encontro profundo com o Jesus autêntico".

Uma série que prima pela autenticidade

A história de Jesus é provavelmente a mais contada em todo o mundo. A série "The Chosen", já na quinta temporada — os novos episódios estrearam em Portugal a 29 de setembro, em exclusivo na app da série —, traz a "possibilidade de levar autenticidade" sobre a vida de Jesus de uma forma que habitualmente não é retratada nos filmes.

Tendo mais horas de cenas, a série permite um acompanhamento não só de Jesus, mas também dos discípulos — os Escolhidos —, sempre considerando a antropologia e a própria cultura da época.

O jesuíta Paulo Duarte, primeiro promotor de "The Chosen", considerou na apresentação que uma das mais-valias desta série é também o "enquadramento ficcional, que permite liberdade criativa", sempre a par com as referências da Bíblia.

"Não se está a passar a Bíblia no seu sentido direto", mas a série foi validada por "peritos que percebem que aquilo podia ser possível", notou.

Assim, é também encontrado um "olhar mais humano" para a história de Cristo. "Há um Jesus que ri, que chora, que não é indiferente às vidas das pessoas" e que, ao mesmo tempo, "não deixa de mostrar a sua divindade", acrescentou Francisco Villalôbos.

E esta autenticidade está também patente na gravação da série, já que parte do elenco é crente — como é o caso de Jonathan Roumie, no papel de Jesus — e até rezam antes das filmagens. Mas também há o oposto: Paulo Duarte recorda que conheceu Vanessa Benavente, a atriz peruana que desempenha o papel de Maria, mãe de Jesus, que se apresenta como ateia — mas que reconhece que a série "mudou a sua vida".

Ainda há muito por vir

Com um orçamento inicial de 10 milhões de dólares, a primeira temporada foi filmada no Texas e em Cafarnaum, Israel, e desde então a produção tem crescido exponencialmente. A quinta temporada, intitulada "Last Supper" ["A Última Ceia"], estreou nos cinemas em abril e contou com um orçamento de 48 milhões de dólares.

Esta temporada traz a continuação da história de Jesus, já perto da reta final. Se o primeiro episódio mostra a entrada de Jesus em Jerusalém, montado num jumento, rodeado pela multidão com palmas e ramos, no final da temporada sabe-se que vai ser traído com um beijo, por Judas.

Daqui para a frente esperam-se ainda mais duas temporadas — a sexta deverá centrar-se nos acontecimentos da Sexta-feira Santa, dia em que se assinala a crucificação e morte de Jesus. O fim da história já todos sabem, mas nem por isso deixa de ser uma série que deixa os fãs colados ao ecrã.

