De acordo com a polícia, as operações incidiram sobre estabelecimentos comerciais e venda ambulante, tendo em conta a qualidade do material apresentado, o preço praticado e a venda de artigos para jogos sem a necessária licença.

Foram identificados cinco homens e duas mulheres, com idades entre os 27 e os 64 anos. Um dos suspeitos foi constituído arguido.

Entre o material apreendido encontram-se:

346 camisolas e 38 calções, alusivos a clubes de futebol e marcas desportivas, avaliados em 9.400 euros;

339 brinquedos e artigos de jogo (baralhos de cartas de poker, fichas, dados e caixas), avaliados em 1.515 euros;

37 cigarros eletrónicos, 27 maços de tabaco, nove pacotes de mortalhas e cinco sacos de nicotina, avaliados em 400 euros;

Nove malas de marcas de luxo, no valor de 200 euros.

No total, foram retirados do mercado 810 artigos, avaliados em mais de 11.500 euros.

A PSP recorda que a compra e venda de produtos contrafeitos constitui crime, previsto e punido pelo Código da Propriedade Industrial, com prejuízo para os legítimos detentores dos direitos de marca e impacto negativo no comércio legal.

A polícia sublinha ainda que os jogos de fortuna e azar só podem ser divulgados e explorados em locais devidamente autorizados pela Inspeção de Jogos.