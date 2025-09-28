Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
De acordo com o jornal The Guardian, a vítima, descrita como um adolescente, seguia numa embarcação sobrelotada da qual caíram ao mar outras 48 pessoas, mais tarde resgatadas pelas autoridades francesas.
A morte ocorre na sequência de outras três registadas no sábado: duas mulheres somalis, que terão sido esmagadas num bote, e um homem cujo corpo foi recuperado de um canal em Gravelines, perto de Dunquerque.
Segundo dados do governo britânico citados pelo jornal, 895 pessoas conseguiram atravessar o Canal no sábado em 12 embarcações, elevando para mais de 33.300 o número de migrantes que este ano já recorreram a pequenas embarcações para chegar ao Reino Unido.
O procurador de Boulogne-sur-Mer abriu uma investigação ao caso. Laurent Touvet, autarca de Pas-de-Calais, afirmou que desde sexta-feira foram registados 41 incidentes marítimos relacionados com tentativas falhadas ou concluídas de travessia, com 223 pessoas socorridas.
A associação francesa Utopia 56, que apoia migrantes na região, denunciou no X (antigo Twitter): “O corpo de uma criança foi encontrado esta manhã numa praia a sul de Boulogne-sur-Mer, num fim de semana que já fez quatro vítimas mortais. São consequências de políticas fronteiriças letais”.
O episódio ocorre duas semanas após Londres e Paris terem implementado um acordo de “um dentro, um fora”, através do qual sete pessoas foram até agora devolvidas a França. Paralelamente, o governo britânico instalou sinais em Calais e Dunquerque que alertam que quem cruzar o Canal poderá ser devolvido.
