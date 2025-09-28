Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o jornal The Guardian, a vítima, descrita como um adolescente, seguia numa embarcação sobrelotada da qual caíram ao mar outras 48 pessoas, mais tarde resgatadas pelas autoridades francesas.

A morte ocorre na sequência de outras três registadas no sábado: duas mulheres somalis, que terão sido esmagadas num bote, e um homem cujo corpo foi recuperado de um canal em Gravelines, perto de Dunquerque.

Associações que disponibilizam apoio a migrantes: JRS Portugal — O gabinete jurídico "tem como objetivo assessorar juridicamente os utentes no seu processo de regularização, bem como emitir pareceres e orientações técnicas internas em matérias de Lei de Estrangeiros, Lei de Asilo e legislação acessória". Saiba mais aqui. Renovar a Mouraria — Centrada na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, esta associação ajuda com os processos de regularização de quem "vive, trabalha, estuda ou tem filhos que estudam" naquela zona. Conheça o projeto aqui. Lisbon Project — Este projeto tem como objetivo "construir uma comunidade que integra e capacita migrantes e refugiados". Nesse sentido, tem também disponível um gabinete de apoio jurídico. Fique a par de tudo aqui. Mundo Feliz — Esta associação ajuda os imigrantes no processo de regularização em Portugal e também na procura de emprego, entre outros serviços. Saiba mais aqui. Linha de Apoio ao Migrante — Esta linha "tem como principal objetivo responder de forma imediata às questões mais frequentes dos migrantes, disponibilizando telefonicamente toda a informação disponível na área das migrações e encaminhando as chamadas para os serviços competentes". Contactos: 808 257 257 / 218 106 191. Mais informações aqui.

Segundo dados do governo britânico citados pelo jornal, 895 pessoas conseguiram atravessar o Canal no sábado em 12 embarcações, elevando para mais de 33.300 o número de migrantes que este ano já recorreram a pequenas embarcações para chegar ao Reino Unido.

O procurador de Boulogne-sur-Mer abriu uma investigação ao caso. Laurent Touvet, autarca de Pas-de-Calais, afirmou que desde sexta-feira foram registados 41 incidentes marítimos relacionados com tentativas falhadas ou concluídas de travessia, com 223 pessoas socorridas.

A associação francesa Utopia 56, que apoia migrantes na região, denunciou no X (antigo Twitter): “O corpo de uma criança foi encontrado esta manhã numa praia a sul de Boulogne-sur-Mer, num fim de semana que já fez quatro vítimas mortais. São consequências de políticas fronteiriças letais”.

O episódio ocorre duas semanas após Londres e Paris terem implementado um acordo de “um dentro, um fora”, através do qual sete pessoas foram até agora devolvidas a França. Paralelamente, o governo britânico instalou sinais em Calais e Dunquerque que alertam que quem cruzar o Canal poderá ser devolvido.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.