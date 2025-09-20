Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um estudo agora publicado vem resolver uma polémica científica com mais de duas décadas: afinal, a cratera de Silverpit, localizada a 700 metros de profundidade sob o leito do Mar do Norte, foi efetivamente causada pelo impacto de um asteroide ou cometa, diz o The Guardian.

O debate em torno da origem desta estrutura geológica remonta a 2002, quando especialistas em prospeção petrolífera descobriram um conjunto de falhas circulares de grandes dimensões, a cerca de 130 quilómetros da costa de Yorkshire. Desde então, dividiam-se as opiniões: alguns defendiam tratar-se de uma cratera de impacto cósmico, outros consideravam mais plausível uma formação resultante de movimentos salinos em profundidade.

A investigação, liderada pelo sedimentólogo Uisdean Nicholson, da Universidade Heriot-Watt, em Edimburgo, permitiu obter dados inéditos que apontam, de forma quase inequívoca, para a primeira hipótese. O estudo indica que, há cerca de 43 milhões de anos, um asteroide com dimensões comparáveis às da catedral de York colidiu com a Terra, criando uma cratera de 3,2 quilómetros de largura e desencadeando um tsunami com 100 metros de altura.

Embora o evento não tenha tido a magnitude catastrófica do impacto que eliminou os dinossauros há 66 milhões de anos — e que originou a cratera de Chicxulub, no México, com cerca de 150 quilómetros de diâmetro —, os investigadores sublinham a importância de Silverpit. É a única cratera de impacto conhecida na proximidade do que é hoje o Reino Unido e encontra-se excecionalmente bem preservada.

O estudo, publicado na revista Nature Communications, coloca Silverpit no restrito grupo de crateras de origem confirmada: apenas cerca de 200 foram identificadas em terra e 33 sob os oceanos. A maioria das marcas de colisões antigas acabou apagada pela erosão ou pela dinâmica das placas tectónicas.

