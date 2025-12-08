Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Agência Meteorológica do Japão (JMA) emitiu um aviso de tsunami para as províncias de Hokkaido, Aomori e Iwate, depois de um sismo com magnitude estimada de 7,6 ter ocorrido ao largo da costa nordeste do país na noite de segunda-feira.

Segundo a Reuters, o tsunami poderá atingir três metros de altura. O abalo foi registado às 23h15 locais (14h15 em Portugal) e fez-se sentir numa vasta área do norte e leste do Japão.

A JMA adianta ainda que o epicentro se localizou a cerca de 80 quilómetros da costa da província de Aomori, a uma profundidade de 50 quilómetros.

As autoridades emitiram ordens de evacuação imediata para zonas costeiras, enquanto as primeiras medições confirmaram ondas de aproximadamente 40 centímetros nos portos de Mutsu Ogawara (Aomori) e Urakawa (Hokkaido).

A onda atingiu a cidade de Urakawa, em Hokkaido, e o porto de Mutsu Ogawara, em Aomori. Segundo a estação pública japonesa NHK, várias pessoas ficaram feridas num hotel da cidade de Hachinohe.

A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, anunciou a formação de uma equipa de emergência para avaliar os danos: "Estamos a colocar a vida das pessoas em primeiro lugar e a fazer tudo o que podemos".

As centrais nucleares da região estão a ser alvo de inspeções de segurança.

Lembra-se que o Japão é um dos países com maior atividade sísmica do mundo, registando cerca de 20% dos sismos globais de magnitude 6,0 ou superior, devido à sua localização no “Círculo de Fogo” do Pacífico — uma vasta zona de 40 mil quilómetros marcada pelo encontro de placas tectónicas, responsável por 90% dos terramotos do planeta e por intensa atividade vulcânica, como a que envolve o Monte Fuji.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.