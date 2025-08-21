Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Numa atualização pelas 20h30 na rede social Facebook, a Câmara da Covilhã destacou que, “face ao agravamento e à intensidade com que está a progredir a frente de fogo” oriunda de Seia, no distrito da Guarda, que entrou hoje no concelho vizinho, é necessário proceder ao confinamento nestas localidades.

“Reitera-se o pedido às populações das zonas afetadas para que permaneçam em local seguro, adotem comportamentos de autoproteção e sigam sempre as indicações das autoridades”, pode ler-se.

A autarquia da Covilhã insta também a população a evitar a “exposição ao fumo bem como deslocações desnecessárias para reduzir riscos e para não interferir com as operações de socorro”.

Numa nota publicada pelas 17h30, o município da Covilhã tinha explicado que a frente de fogo com origem em Seia estava a progredir “com alguma intensidade”.

Adiantou, na mesma nota, que o caminho entre Unhais da Serra e Penhas da Saúde estava cortado ao trânsito.

Já em relação à frente de fogo de Dominguizo/Vales do Rio/Peso/Tortosendo, a Câmara referia, pelas 17h30, que tem registado algumas reativações ao longo do dia.

Segundo o município, essas reativações estão a ser combatidas e não estavam a colocar populações em risco.