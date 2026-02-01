Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Na rede social Facebook, a Câmara revelou que "como medida de resposta imediata e de apoio à população, o Município de Pampilhosa da Serra irá ceder gratuitamente tijolos e telhas da sua posse, às famílias que deles necessitem, para reparação de danos ao nível de estruturas e coberturas.

Segundo o município, o levantamente de materiais decorre hoje entre 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h00 no Estádio Municipal Antigo.Os interessados devem apresentar: Prova de titularidade do imóvel; Fotografias dos danos existentes; Identificação pessoal.

No local, "deverá ser solicitada exclusivamente a quantidade necessária de tijolos e telhas, sendo obrigatório trazer meios próprios para o transporte dos materiais", avança a autarquia.

Posteriormente, os "técnicos da Câmara Municipal deslocar-se-ão às habitações para verificar se a quantidade de materiais utilizada corresponde ao solicitado, de forma a evitar pedidos indevidos ou excedentes".

Por fim, a Câmara revela que "o apoio está limitado ao stock existente e os materiais serão entregues apenas no local indicado, por ordem de chegada".

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.