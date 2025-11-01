Israel tinha sido previamente notificado de que o Hamas não estava seguro da identidade dos restos mortais, informação que não foi divulgada após a análise no Instituto forense de Abu Kabir, em Telavive.

Os últimos cadáveres de reféns israelitas foram entregues na quinta-feira e identificados como pertencendo a Amiram Cooper, de 84 anos, e Sahar Baruch, de 25 anos, segundo o gabinete do primeiro-ministro.

No âmbito do cessar-fogo, o Hamas libertou os 20 prisioneiros que permaneciam com vida, em troca de 2.000 detidos e presos palestinianos.

Entregou também os corpos de 17 reféns, mas ainda restam 11 no enclave.

Por seu lado, Israel devolveu à Faixa, sob mediação da Cruz Vermelha, 225 cadáveres de cidadãos de Gaza, muitos com sinais de abusos e de tortura ou carbonizados, segundo imagens divulgadas pelo Ministério da Saúde, para facilitar a identificação, e denúncias de fontes médicas e do Hamas.

O movimento islamista palestiniano entregou já 17 corpos de 28 reféns mortos, que aceitou entregar no âmbito das tréguas negociadas pelos Estados Unidos com Israel.

Entre os 17 corpos, figuram os de 15 israelitas, um tailandês e um nepalês.