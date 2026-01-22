Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No início do briefing após o Conselho de Ministros, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, lembrou que a reunião de hoje foi marcada "pelo esforço muito grande de melhorar a mobilidade das pessoas", com medidas "que mudam mesmo a vida das pessoas e que reformam setores".

Nesse sentido, no campo da mobilidade, foi discutida a "abertura de um caminho dirigido à subconcessão de linhas ferroviárias importantes" e a "simplificação no acesso às soluções de mobilidade, desde as inspeções de automóveis, à transformação dos veículos, às cartas de condução".

Já no campo da segurança, o ministro anunciou "a aquisição de 6 milhões de euros em câmaras, dispositivos de gravação de vídeo individual, isto é, bodycams para as nossas forças de segurança, polícias e guardas da GNR".

"Estas estimadas 8 mil bodycams para polícias da PSP, guardas da GNR, podem fazer toda a diferença no combate ao crime, podem oferecer e garantir meios de prova adicionais para tornar o combate ao crime e a ação das forças de segurança mais eficaz, protegem as forças de segurança na medida que a sua atuação e eventuais ameaças ficam registadas, mas são também uma garantia que reforça a segurança dos portugueses", notou.

Segundo Leitão Amaro, a "aposta nas forças de segurança" é uma "marca do Governo" e "não apenas com uma valorização histórica dos salários e remuneração de polícias e guardas, mas também ao habilitá-los com mais equipamentos, mais veículos e outros equipamentos de segurança, como as bodycams agora".

