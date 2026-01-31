Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo diz a empresa,  os seus protocolos de resposta foram ativados de imediato , garantindo a segurança de clientes e equipas e procurando manter as operações sempre que possível.

Acrescenta que desde então, a situação tem vindo a ser progressivamente normalizada em toda a rede. Atualmente, algumas estações funcionam temporariamente com geradores, e há sete estações de serviço permanecem encerradas.

  • Estação de Serviço Vermoil 

Rua dos Combatentes, 3105-437, Vermoil 

  • Estação de Serviço Ansião 

Estrada Municipal, Rua do Pinhal 348 Km 42, 3240-228, Ansião 

  • Estação de Serviço Pataias 

N242 ao km 24, 2445-206, Pataias 

  • Estação de Serviço Albergaria 

N242 Km 8.5, Albergaria, 2430-074, Marinha Grande 

  • Estação de Serviço Cardosos B 

Rua de Tomar 51, Cardosos, 2410-592, Arrabal 

  • Estação de Serviço Marceirinha 

EN356 Km 5.625, Campos, 2405-026 

  • Estação de Serviço Fátima 

Rua Central 65, 2495-000, Fátima 

A Repsol informa ainda que continua a trabalhar em articulação com parceiros técnicos e entidades competentes para restabelecer a plena disponibilidade da rede no mais curto prazo. Devido a constrangimentos pontuais nas comunicações, recomenda-se, em algumas zonas, a preferência pelo uso de numerário.

