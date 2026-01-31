Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo diz a empresa, os seus protocolos de resposta foram ativados de imediato , garantindo a segurança de clientes e equipas e procurando manter as operações sempre que possível.

Acrescenta que desde então, a situação tem vindo a ser progressivamente normalizada em toda a rede. Atualmente, algumas estações funcionam temporariamente com geradores, e há sete estações de serviço permanecem encerradas.

Estação de Serviço Vermoil

Rua dos Combatentes, 3105-437, Vermoil

Estação de Serviço Ansião

Estrada Municipal, Rua do Pinhal 348 Km 42, 3240-228, Ansião

Estação de Serviço Pataias

N242 ao km 24, 2445-206, Pataias

Estação de Serviço Albergaria

N242 Km 8.5, Albergaria, 2430-074, Marinha Grande

Estação de Serviço Cardosos B

Rua de Tomar 51, Cardosos, 2410-592, Arrabal

Estação de Serviço Marceirinha

EN356 Km 5.625, Campos, 2405-026

Estação de Serviço Fátima

Rua Central 65, 2495-000, Fátima

A Repsol informa ainda que continua a trabalhar em articulação com parceiros técnicos e entidades competentes para restabelecer a plena disponibilidade da rede no mais curto prazo. Devido a constrangimentos pontuais nas comunicações, recomenda-se, em algumas zonas, a preferência pelo uso de numerário.