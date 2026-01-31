Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o SGMAI registo traduz um crescimento significativo do interesse pelo voto antecipado, refletindo, entre outros fatores, a maior mobilização dos eleitores e o impacto da tempestade Kristin, que obrigou a alterações logísticas.

Das 308.501 inscrições recebidas, 300.839 correspondem a eleitores em Portugal continental, 3.951 à Região Autónoma da Madeira e 3.711 aos Açores. Os distritos com maior número de inscrições são Lisboa (89.689), Porto (50.518), Setúbal (26.580), Braga (17.601), Aveiro (17.257), Faro (16.621), Coimbra (15.035), Santarém (12.242) e Leiria (11.663).

Na primeira volta, realizada a 11 de janeiro, tinham-se inscrito 218.481 eleitores, pelo que se verifica um aumento de quase 41% no número de inscrições para esta segunda volta.

A votação antecipada em mobilidade, que permite aos eleitores votarem fora da sua assembleia habitual, sofreu alterações de local em seis municípios devido aos efeitos da depressão Kristin: Vieira do Minho, Alvaiázere, Leiria, Torres Vedras, Alcácer do Sal e Silves. A SGMAI explicou, numa nota publicada no Portal do Eleitor, que a mudança se deveu a “motivos de força maior” e foi solicitada pelas câmaras municipais afetadas.

A segunda volta presidencial realiza-se entre António José Seguro e André Ventura, os dois candidatos mais votados na primeira volta de 18 de janeiro. Os eleitores recenseados em território nacional que se inscreveram para o voto antecipado devem apresentar documento de identificação civil e indicar a freguesia de inscrição. Após a votação, recebem o duplicado da vinheta de segurança, comprovativo do exercício do direito de voto.

Caso algum eleitor inscrito para o voto antecipado não consiga exercer o direito no dia 1 de fevereiro, poderá votar no dia 8 de fevereiro na sua assembleia ou secção de voto de recenseamento.

O voto antecipado não está disponível para eleitores recenseados no estrangeiro, sendo apenas aplicável a quem está recenseado em Portugal. Para eleitores presos ou internados em hospitais, o voto antecipado será recolhido entre 2 e 3 de fevereiro, através de deslocação de representantes da câmara ao estabelecimento prisional ou hospitalar.

