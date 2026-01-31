Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A operação foi organizada em articulação com o Serviço Municipal de Proteção Civil, com o objetivo de garantir o bem-estar dos animais perante o cenário meteorológico adverso e no contexto do acompanhamento contínuo da situação no concelho, segundo avança a agência Lusa.

Os animais foram distribuídos por soluções de acolhimento previamente identificadas, assegurando condições adequadas de alojamento, alimentação e acompanhamento veterinário. Foram entregues a responsáveis e entidades parceiras com capacidade de resposta imediata, o que permitiu que a operação decorresse de forma rápida, organizada e segura.

Na quinta-feira, o vereador responsável pela proteção civil tinha visitado o canil para avaliar as condições do espaço. Ficou definido que, caso as condições meteorológicas se agravassem e houvesse risco para os animais, seriam ativados locais de acolhimento alternativos, previamente preparados, permitindo uma evacuação imediata e preventiva.

A Câmara Municipal reforçou que continua a acompanhar a evolução da situação e prestará nova informação sempre que se justifique.

