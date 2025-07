Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em detalhe, Lisboa lidera com 40,2% das propriedades anunciadas acima do milhão de euros, seguida por Faro (25,1%) e Porto (12%). Outros distritos com presença relevante neste segmento são Setúbal (7,2%) e a ilha da Madeira (6,4%).

Braga surge em sexto lugar com 1,8% dos imóveis de luxo, à frente de Leiria (1,2%), Aveiro (0,9%), Santarém (0,8%) e Évora (0,7%). Os restantes distritos e ilhas apresentam percentagens inferiores a 1%, com destaque para o baixo volume em regiões como Portalegre, Bragança ou a ilha do Faial, esta última com apenas um imóvel listado acima deste valor.

Dentro do segmento de luxo, há ainda um mercado restrito para imóveis acima dos três milhões de euros. No total, 2.400 propriedades superavam este valor no início de julho, a maioria localizada em Lisboa (1.198 anúncios), Faro (667) e Setúbal (228). O Porto (97 imóveis) e a ilha da Madeira (78) completam o top cinco.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Por outro lado, algumas regiões não registavam, na mesma data, qualquer casa com preço superior a três milhões, como a ilha Terceira, o Pico, o Faial, São Jorge e Porto Santo.

Apesar da presença de casas de luxo em praticamente todo o território, a oferta continua altamente concentrada nos principais centros urbanos e turísticos do país, refletindo o perfil da procura neste segmento de elevado poder de compra.