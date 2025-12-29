Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo uma análise do marketplace imobiliário idealista, a maior queda anual foi observada na Golegã, distrito de Santarém, onde o preço médio por metro quadrado caiu para 1.083 euros, uma redução de 15,3% em relação ao ano anterior.

Logo a seguir surgem Pampilhosa da Serra, em Coimbra, com um valor médio de 477 euros/m² (-12,3%), e Pombal, em Leiria, onde os preços recuaram 8%, fixando-se nos 1.162 euros/m². Entre outros municípios com descidas relevantes destacam-se Alcoutim (Faro, -6,7%), Borba e Portel (Évora, -5,3%), e Gouveia (Guarda, -4,7%).

Também registaram quedas Penacova (500 euros/m², -3,1%), Tábua (665 euros/m², -2,1%), Figueiró dos Vinhos (715 euros/m², -2%), Melgaço (544 euros/m², -1,8%), Vila Real (1.343 euros/m², -1,6%) e Vizela (1.425 euros/m², -1,4%).

Segundo a análise, os municípios mais baratos de cada distrito e ilha confirmam a tendência de acessibilidade no mercado residencial. Pampilhosa da Serra mantém-se como o mais económico do distrito de Coimbra, com 477 euros/m². Em Portalegre, o valor mais baixo é em Nisa (498 euros/m²), na Guarda em Sabugal (505 euros/m²), e em Castelo Branco em Penamacor (510 euros/m²).

Nos arquipélagos, Santana na Madeira lidera os preços mais baixos (1.792 euros/m²), enquanto nos Açores, Lajes do Pico apresenta 1.084 euros/m². No continente, os concelhos de Cadaval (Lisboa, 1.550 euros/m²) e Baião (Porto, 957 euros/m²) destacam-se como opções mais acessíveis.

Alguns municípios, como Sátão (Viseu), Melgaço (Viana do Castelo) e Alcoutim (Faro), continuam a oferecer preços abaixo da mediana nacional, reforçando a tendência de mercados locais mais baratos, apesar das variações anuais.

