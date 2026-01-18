Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Até às 12h00 havia uma afluência de 21,18%. Os dados divulgados mais recentemente mostram que, até às 16h00, 45,51% dos eleitores já foram às urnas — valor superior ao de 2021.

Mais de 11 milhões eleitores foram chamados às urnas este domingo, para escolher o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa na Presidência da República.

Estão 11 candidatados na corrida presidencial.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.