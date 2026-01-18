Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O candidato presidencial António José Seguro votou na manhã deste domingo numa escola das Caldas da Rainha, acompanhado pela esposa, Margarida Maldonado Freitas. À chegada, Seguro fez questão de observar o funcionamento da assembleia de voto antes de prestar declarações aos jornalistas.

Por volta das 10h20, o candidato afirmou ter exercido o seu direito de voto com "muita emoção e muita esperança no futuro de Portugal", manifestando confiança na participação dos eleitores. "Cada português e cada portuguesa estão a decidir o futuro do país e acredito no bom senso”, declarou, acrescentando que acredita que “os portugueses não vão desperdiçar esta oportunidade", disse..

Questionado sobre a abstenção, António José Seguro mostrou-se otimista, afirmando estar "confiante de que os portugueses vão participar" no sufrágio e deixando um apelo direto ao voto, sublinhando a importância do envolvimento cívico num dia decisivo para o país.

Também durante a manhã, o candidato da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, votou pelas 10h00 na Escola Básica Marquesa de Alorna, em Lisboa, acompanhado pelo filho e pela neta. À saída, mostrou-se confiante e sublinhou o significado do momento eleitoral. "O dia está magnífico. Gosto muito de eleições. A democracia torna-se viva e as pessoas escolhem o seu futuro", afirmou.

Cotrim de Figueiredo apelou à participação dos eleitores e evitou comentar cenários de uma eventual segunda volta, deixando antes uma mensagem mobilizadora. "Tragam os netos, tragam a família, venham todos, façam deste dia de eleições o dia da festa da democracia e mostrem que é possível mudar Portugal", disse.

O candidato liberal afirmou ainda esperar uma redução significativa da abstenção, considerando que a campanha eleitoral, embora pouco esclarecedora, foi mobilizadora. Cotrim de Figueiredo irá passar o resto do dia em família, deslocando-se à sede da campanha, no Epic Sana Lisboa Hotel, pouco antes das 19h00.

