Alex McClean, de 21 anos, residente em Ebbw Vale, conduzia na estrada A465, em Merthyr Tydfil, na passada quarta-feira, por volta das 13h20, quando o automóvel começou subitamente a perder potência. Alex seguia para levar a filha, Lilah, a um grupo de atividades infantis quando os primeiros sinais de avaria surgiram no painel do veículo, conta a BBC.

Depois de os avisos luminosos se acenderem, a jovem conseguiu encostar numa área de paragem. No entanto, momentos depois, o carro começou a encher-se de fumo, obrigando-a a sair rapidamente. Ao tentar retirar a bebé do banco traseiro, Alex apercebeu-se de que não conseguia abrir a porta traseira nem a porta do passageiro da frente. Em pânico, não pensou em tentar abrir a porta do outro lado do veículo.

Desesperada, começou a gritar por ajuda enquanto vários carros passavam sem parar. Tentou partir o vidro com as chaves e acabou por ligar para a polícia, numa altura em que o capot do carro já começava a mudar de cor devido ao calor.

Foi então que Wesley Beynon, de 39 anos, soldador e fabricante, e o seu tio, Marc Willding, de 58 anos, ambos de Merthyr Tydfil, se aperceberam do carro em chamas enquanto regressavam ao local de trabalho. Wesley descreveu o momento em que viu uma mulher em claro estado de aflição junto à porta do passageiro, a gritar que o bebé estava preso no interior, como “horrível”.

Sem hesitar, Wesley conseguiu entrar no carro pela porta do condutor, desapertou o cinto da cadeirinha e Marc puxou a bebé para fora, numa altura em que as chamas já eram visíveis dentro do veículo.

Poucos segundos depois de Lilah ter sido retirada em segurança, o automóvel ficou completamente envolvido pelas chamas. Segundo Wesley, entre 30 segundos e um minuto mais tarde, a situação teria tido um desfecho muito diferente.

Lilah saiu ilesa do incidente. No sábado seguinte, Alex reencontrou-se com os dois homens para lhes agradecer pessoalmente, oferecendo-lhes presentes.

