Segundo as primeiras projeções, estas eleições presidenciais terão a menor abstenção dos últimos 20 anos.
Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
De acordo com a projeção da TVI e CNN Portugal, a abstenção destas eleições presidenciais deve ficar entre os 35,6% e os 40,6%.
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários