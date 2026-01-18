"A campanha foi longa, não foi por falta de oportunidades que os candidatos não conseguiram afirmar as suas ideias", afirmou o líder do Governo.

Luís Montenegro destacou a importância da Presidência da República como um "elemento chave do equilíbrio social do país, do equilíbrio político, da capacidade de entendimento" e sublinhou ainda o papel do chefe de Estado na projeção internacional de Portugal. "É uma escolha que diz muito daquilo que podem ser os próximos anos de Portugal", afirmou.

O primeiro-ministro acrescentou que, embora o Presidente da República não seja um "condutor da política externa", é, ainda assim, um "elemento preponderante da nossa identidade e da nossa afirmação no mundo".

Montenegro apelou aos portugueses para que não deleguem a escolha do "mais alto magistrado da nação". "Os portugueses não devem delegar a possibilidade de escolherem o mais alto magistrado da nação", afirmou.

Questionado sobre a possibilidade de segunda volta, o primeiro-ministro admitiu que é um cenário provável. "Provavelmente vamos encontrar-nos daqui a três semanas numa segunda volta", notou.